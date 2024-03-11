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        Akıncı TİHA, Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde sergileniyor

        Samsun'un Canik ilçesinde geçen yıl öğrenci kabul etmeye başlayan Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nün bahçesinde Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın hediye ettiği Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) sergilenmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 11:46 Güncelleme: 11.03.2024 - 11:54
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        Akıncı TİHA, Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde sergileniyor
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        Samsun'un Canik ilçesinde geçen yıl öğrenci kabul etmeye başlayan Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nün bahçesinde Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın hediye ettiği Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) sergilenmeye başlandı.

        Canik Belediyesince 2019 yılında yapımına başlanan ve 2023'te hizmete açılan Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde 1,5 yılda 1800 öğrenci eğitim gördü.

        Keşif Kampüsü, atölyeleri, laboratuvarları ve uygulama alanları ile çocuklara ve gençlere bilimsel araştırma ve keşif yapma imkanı sunuyor.

        Öğrenciler, kampüste astronomi, havacılık ve uzay keşif alanı, teknoloji atölyesi, fizik atölyesi, kimya ve insan bilimleri atölyesi, matematik atölyesi, doğa atölyesi ve deneyap atölyelerinde eğitim alıyor.

        Keşif kampüsünün bahçesinde ise milli teknoloji hamlesinin öncü ismi merhum Özdemir Bayraktar'ın tasarımında, üretiminde yer aldığı, Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın Samsun'a hediye ettiği Akıncı TİHA sergileniyor.

        - "Kampüsün içindeki Akıncı teneffüse her çıkışımızda bizi gururlandırıyor"

        Altıncı sınıf öğrencisi Zümra Kaynar, keşif kampüsünün bir nevi çocuk üniversitesi olduğunu belirterek, "Bizim anlayabileceğimiz dilde çoğu dersin ilerisinde bilgiler öğreniyoruz. Üniversitede göreceğimiz dersleri, öğretmenler bizim seviyemize düşürüp çok güzel anlatıyor. Burada eğitim hem çocukları eğlendiriyor hem de bilgilendiriyor. Okulun bahçesinde bulunan Akıncı bizi gururlandırıyor. Büyüdüğümde uzaya çıkan ilk Türk kadın astronot olmak istiyorum çünkü uzayı çok merak ediyorum, Ay'a ayak basmak ve Türk bayrağını orada dalgalandırmak istiyorum." dedi.

        Altıncı sınıf öğrencisi Mümin Çakır ise "Kampüsün içindeki Akıncı teneffüse her çıkışımızda bizi gururlandırıyor. Bu hissi anlatamam, anlatılamaz. Gelecekte inşallah ben de astronot olacağım." ifadesini kullandı.

        - "Burada, gelecek neslimizi teknoloji ile tanıştırıyoruz"

        Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, gençlerin kendilerini geliştirmesi için keşif kampüsü yaptıklarını ve milli teknoloji hamlesinin öncü ismi merhum Özdemir Bayraktar'ın adını verdiklerini söyledi.

        Özdemir Bayraktar ve çocuklarının Türkiye'de teknolojik devrim yaptığına işaret eden Sandıkçı, "Samsun'da biz de Keşif Kampüsü'nü yaptık ve Özdemir Bayraktar'ın adını ölümsüzleştirdik. Burada, gelecek neslimizi teknoloji ile tanıştırıyoruz. Keşif Kampüsü'müzün bahçesinde merhum Özdemir Bayraktar amcamızın bizzat kendisinin tasarlayıp, üzerinde çalışma yapıp ve uçurduğu Akıncı TİHA, bugün Türkiye'de ilk defa bir öğrenci kampüsü içerisinde sergileniyor. Akıncı TİHA, sağ olsunlar Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar tarafından okulumuza hediye edildi. Biz burada çocuklarımızın canlı olarak Akıncı'yı görmelerini, dokunmalarını, hissetmelerini ve onlara ufuk açmayı hedefliyoruz." diye konuştu,

        Sandıkçı, geleceğin teknolojileri ile çocukları buluşturmak zorunda olduklarını vurgulayarak, bu anlamda yerel yönetimlere çok ciddi işler düştüğünü dile getirdi.

        Keşif kampüsünde 7 gün 24 saat eğitim verildiğini belirten Sandıkçı, şunları kaydetti:

        "Geleceğin teknolojisi ile çocuklarımızı yetiştirmek ve neslimizi bilgi ile donatmak ve bilgiye eriştirmek zorundayız. Keşif Kampüsü'müzden bir Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar çıkarmayı hedefliyoruz. Çocuklarımızın ufukları çok geniş ve çok yaratıcılar ve buradan aldıkları eğitimle tasarımlarını geliştiriyorlar. Akıncı TİHA'yı çocuklarımız hep televizyonlardan görüyordu, şimdi bizzat görüyorlar ve daha farklı motive oluyorlar ve heyecanları da daha yüksek oluyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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