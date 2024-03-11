'Evlere 'dil düşürme' yöntemiyle giren hırsızlara operasyon: 8 gözaltı

SAMSUN’da kapılarını ‘dil düşürme’ yöntemiyle açıp girdikleri evlerden 725 bin liralık hırsızlık yapan şüphelilere yönelik operasyonda 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde farklı tarihlerde cerrahi maske ve eldiven kullanıp dilenci gibi girdikleri binadaki kilitli olmayan kapıları dil düşürme yöntemiyle açarak, 600 bin lira ziynet eşyası ile 125 bin lira para çalan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Aralarında hırsızlık suçundan 30 ve daha fazla kaydı olanların da bulunduğu 6’sı kadın, 8 şüpheli yapılan operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 2 şüpheli serbest bırakılırken, diğerleri ise adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden S.A. (28) ve R.Y(34) tutuklandı, B.Y. (26), B.V. (20), P.A. (35) ve Ü.E. (17) çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.