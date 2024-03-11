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        Samsun'da husumetlisini ve yoldan geçen yayayı bacağından vurdu

        SAMSUN'un İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 20:22 Güncelleme: 11.03.2024 - 20:25
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        Samsun'da husumetlisini ve yoldan geçen yayayı bacağından vurdu
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        SAMSUN’un İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda H.D.’nin (27) tabanca ile açtığı ateş sonucu husumetlisi K.S. ve yoldan geçen M.S. (52) bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralandı.

        Olay, Samsun’un İlkadım ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan H.D. ile K.S. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında H.D., tabanca ile husumetlisine ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar K.S ile tesadüfen olay yerinde bulunan M.S.’nin bacaklarına isabet etti. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Gazi Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedaviye alındı. Şüpheli H.D. ise polise teslim oldu.

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