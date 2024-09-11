Cherki'den Galatasaray ve transfer kararı!
Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Galatasaray çalışmalarına hız verdi. Fransız basını, sarı-kırmızılıların ilgilendiği ve Lyon ile sözleşmesinin son senesine giren Rayan Cherki'nin transfer konusunda kararını verdiğini yazdı.
Trendyol Süper Lig'de şampiyon ünvanını korumak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.
Sarı-kırmızılılar Nicola Zalewski, Eric-Junior Dina Ebimbe ilgilenirken; fırsat transferi olarak da Rayan Cherki'yi listesine eklemişti.
Fransız yıldızla ilgili temaslar sürerken, G.Saray'ın son güne kadar ısrarcı olacağı kaydedilmişti.
Fransız basını, 21 yaşındaki on numaranın G.Saray konusunda kararını verdiğini yazdı.
CHERKI'DEN G.SARAY'A RET!
Foot Mercato'nun haberine göre; Rayan Cherki kendisiyle ilgilenen Galatasaray'ın teklifini reddetti.
Haberin detaylarında Fransız yıldızla PSG, Dortmund, Leipzig, Lazio ve Fulham'ın ilgilendiği belirtildi.