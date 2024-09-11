Tekirdağ'da 2 yaşındaki bebeğin darp edilmesinde ayrıntılar gün ışığına çıktı

Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayla ilgili bebeğin annesinin de aralarında olduğu 3 kişinin tutuklandığını 2 zanlının ise işlemlerinin devam ettiğini söyledi.

Olayın aydınlatılması için adli makamların süreci titizlikle yürüttüklerinin altını çizen Gürcün, şunları kaydetti:

"ÜSTÜN KÖRÜ BİR SORUŞTURMA YÜRÜTÜLMEDİĞİNİ GÖZLEMLEDİK" "Olayın aydınlatılmasıyla ilgili özellikle çok titiz ve özverili bir çalışma yaptığına bugün şahit olduğumuz adli makamlarımızın, savcılığımızın emekleri için müteşekkiriz. Kendilerini kutluyoruz. Maddi gerçeğin ortaya çıkması için çok ciddi bir emek sarf ettiklerini şahit olduk. Ayrıntılı ifadeler alınıyor. Üstün körü bir soruşturma yürütülmediğini gözlemledik. 2 yaşındaki bebeğe darp dehşetinde flaş gelişme! Haberi Görüntüle REKLAM