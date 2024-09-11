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        Haberler Gündem Tekirdağ'da 2 yaşındaki bebeğin darp edilmesinde ayrıntılar gün ışığına çıktı - En Son Haberler

        Tekirdağ'da 2 yaşındaki bebeğin darp edilmesinde ayrıntılar gün ışığına çıktı

        Tekirdağ Malkara'da darbedildiği iddia edilen 2 yaşındaki kız bebek, beyin kanaması şüphesiyle geçirdiği ameliyat sonrası yoğun bakıma alındı. Olaya ilişkin gözaltına alınan anne, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Kan dondurucu olayla ilgili bir açıklama yapan Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, darp nedeniyle hastaneye getirilen ve yoğun bakımda tedavisi süren 2 yaşındaki kız bebeğe cinsel istismarda bulunulduğunun adli tıp raporuyla belirlendiğini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 23:23 Güncelleme: 11.09.2024 - 23:52
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        2 yaşındaki bebeğe darpta ayrıntılar netleşti
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        Tekirdağ Baro Başkanı Egemen Gürcün, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayla ilgili bebeğin annesinin de aralarında olduğu 3 kişinin tutuklandığını 2 zanlının ise işlemlerinin devam ettiğini söyledi.

        Olayın aydınlatılması için adli makamların süreci titizlikle yürüttüklerinin altını çizen Gürcün, şunları kaydetti:

        "ÜSTÜN KÖRÜ BİR SORUŞTURMA YÜRÜTÜLMEDİĞİNİ GÖZLEMLEDİK"

        "Olayın aydınlatılmasıyla ilgili özellikle çok titiz ve özverili bir çalışma yaptığına bugün şahit olduğumuz adli makamlarımızın, savcılığımızın emekleri için müteşekkiriz. Kendilerini kutluyoruz. Maddi gerçeğin ortaya çıkması için çok ciddi bir emek sarf ettiklerini şahit olduk. Ayrıntılı ifadeler alınıyor. Üstün körü bir soruşturma yürütülmediğini gözlemledik.

        2 yaşındaki bebeğe darp dehşetinde flaş gelişme!
        2 yaşındaki bebeğe darp dehşetinde flaş gelişme! Haberi Görüntüle
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        "DOKTOR RAPORU VE ADLİ TIP RAPORUYLA KESİNLEŞMİŞ DURUMDA"

        Ayrıntılı ihbarlar sayesinde çocuğumuza, bunu yapanlar ortaya çıkartılmış ve ayrıntılı tahkikat yürütülmektedir. Kati raporlar geldi. Olayın vahameti nedeniyle kurumlarım hızlı bir şekilde aksiyon aldılar. Rapor son haline getirilmiş. Kati rapor dosya içerisinde mevcut. Zaten 18 yaşından küçük çocukların tutuklamaya sevk edilme sebeplerinden birisi buydu. Maalesef ne yazık ki evladımızın cinsel istismara uğramış olduğu doktor raporu, adli tıp raporlarında kesinleşmiş durumda."

        Bebeğin yoğun bakımdaki durumunun ciddiyetini koruduğunu aktaran Gürcün, tutuklanan annenin 5 yaşındaki kızının da devlet koruması altına alındığını ifade etti.

        MUAYENE SIRASINDA DARP İZLERİNE RASTLANMIŞTI

        Malkara ilçesinde dün, S.Y. (2), gece rahatsızlandığı belirtilerek, yakınları tarafından Malkara Devlet Hastanesi'ne götürülmüş, hastanedeki muayene sırasında vücudunda darp izlerine rastlanan bebek, beyin kanaması şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine sevk edilmişti.

        Darbedildiği iddia edilen bebek, şehir hastanesindeki beyin ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

        Olaya ilişkin polislerce gözaltına alınan anne B.Y, ve 18 yaşından küçük 2 şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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        #Malkara
        #bebeğe darp
        #Tekirdağ
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