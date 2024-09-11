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        Haberler Gündem 3. Sayfa Tekirdağ'da 2 yaşındaki bebeğe şiddette sıcak gelişme - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        2 yaşındaki bebeğe darp dehşetinde flaş gelişme! Valilikten istismar açıklaması!

        Tekirdağ'da, yakınları tarafından Malkara Devlet Hastanesi'ne götürülen vücudunda darp izlerine rastlanan ve beyin ameliyatına alınan 2 yaşındaki S.Y. isimli bebeğin annesi B.Y.'nin tutuklanmasının ardından, gözaltına alınan 18 yaşından küçük 2 şüpheli daha tutuklandı. Valilik, istismar iddiasına ilişkin açıklamada bulundu

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 11.09.2024 - 13:43 Güncelleme: 11.09.2024 - 14:05
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        2 yaşındaki bebeğe darp dehşetinde flaş gelişme!
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        Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, S.Y. (2), dün gece rahatsızlandığı belirtilerek, yakınları tarafından Malkara Devlet Hastanesi'ne götürülmüş, hastanedeki muayene sırasında vücudunda darp izlerine rastlanan bebek, beyin kanaması şüphesiyle Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edilmişti.

        BEBEK BEYİN AMELİYATINA ALINDI

        AA'da yer alan habere göre darp edildiği iddia edilen bebek, şehir hastanesindeki beyin ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

        ANNESİ TUTUKLANDI

        Olaya ilişkin polislerce gözaltına alınan anne B.Y, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan, 18 yaşından küçük 2 şüpheli adliye sevk edildi.

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        2 ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI

        Cumhuriyet savcılığınca sorgulanan bu şüpheliler çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüphelilerin emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

        VALİLİKTEN İSTİSMAR AÇIKLAMASI

        Tekirdağ Valiliği açıklamasında ‘Malkara ilçesinde gerçekleştiği iddia olunan ve sosyal medyada yer alan ‘Mağdur çocuğa cinsel istismar’ konusu hakkında basın açıklaması’ başlığı taşıyan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        "SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR"

        “Tekirdağ ilimiz Malkara ilçesinde gerçekleştiği iddia olunan ve sosyal medyada yer alan “mağdur çocuğa cinsel istismar” konusu ile ilgili aile üyeleri ve komşulardan oluşan toplam 5 kişi gözaltına alınmış bunlardan birisi tutuklanmıştır. Diğer dört şüpheli ise gözaltına alınmıştır. Mağdurenin tedavisi hastanede devam etmektedir. Soruşturma Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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