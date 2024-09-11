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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Seferovic Kerem Aktürkoğlu'nu öve öve bitiremedi! - Galatasaray Haberleri

        Seferovic Kerem Aktürkoğlu'nu öve öve bitiremedi!

        Bir dönem Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Haris Seferovic, Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu hakkında Portekiz basınına konuştu ve milli yıldızdan övgüyle bahsetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2024 - 10:01 Güncelleme: 11.09.2024 - 10:01
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        2020 yazında Galatasaray'a 3. Lig ekibi 24 Erzincanspor'dan gelen Kerem Aktürkoğlu, özellikle son 3 sezonda gösterdiği performansla adından söz ettirdi.

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        Milli takıma kadar yükselen ve sarı-kırmızılıların kazandığı 2 şampiyonlukta önemli pay sahibi olan 25 yaşındaki oyuncu, son oynanan İzlanda maçında da hat-trick yaptı.

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        Milli yıldız bu dönemde, Rusya'dan gelen teklifleri reddederek 12 milyon Euro bonservis bedeliyle Benfica'ya transfer oldu.

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        2022 yazında G.Saray'a kiralık gelen ve 6 ay sarı-kırmızılı takımda kalan Haris Seferovic, Portekiz ekibine transfer olan 25 yaşındaki futbolcu için övgüyle bahsetti.

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        32 yaşındaki İsviçreli santrfor, Kerem'in her zaman çok çalıştığını ve Benfica'nın hücumunda önemli bir parça olabileceğini kaydetti.

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        Sözlerine devam eden Seferovic, "Tekniği çok iyi ve çok çalışkan bir futbolcu. G.Saray'da ve Benfica'da oynamak için böyle yetenekli olmanız gerekiyor. O iyi bir insan ve orada çok beğendiğim gençlerden birisiydi." ifadelerini kullandı.

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        KEREM'İN G.SARAY KARNESİ

        2020-21: 29 maç 6 gol, 3 asist
        2021-22: 52 maç 13 gol, 13 asist
        2022-23: 38 maç 10 gol, 14 asist
        2023-24: 54 maç 15 gol, 9 asist
        2024-25: 6 maç 2 gol, 3 asist

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