5 aydır aranan kadını öldürüp bahçeye gömmüşler!

DHA'nın haberine göre; Konya'da yaklaşık 5 aydır kayıp olarak aranan Çiğdem E.’nin iddiaya göre Afganistan uyruklu 4 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldükten sonra bir evin bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı. 4 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma çok yönlü devam ediyor.