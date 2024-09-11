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        Haberler Gündem 3. Sayfa 5 aydır aranan kadını öldürüp bahçeye gömmüşler! | Son dakika haberleri

        5 aydır aranan kadını öldürüp bahçeye gömmüşler!

        Konya'da 4 Afganistan uyruklu zanlı, 5 aydır aranan Çiğdem E.'yi bıçaklayarak öldürdükten sonra bir evin bahçesine gömdüklerini itiraf etti. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü devam ediyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 20:36 Güncelleme: 11.09.2024 - 20:36
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        DHA'nın haberine göre; Konya'da yaklaşık 5 aydır kayıp olarak aranan Çiğdem E.’nin iddiaya göre Afganistan uyruklu 4 kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldükten sonra bir evin bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı. 4 şüphelinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma çok yönlü devam ediyor.

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        GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

        Çiğdem E.’nin 5 ay önce eve dönmemesi üzerine yakınları tarafından polise kayıp başvurusunda bulunuldu. Çiğdem E.'nin kayıp olmasını şüpheli olarak değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kadının son görüldüğü bölgelerden geriye dönük güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Çalışmalar sonucunda Çiğdem E.'nin Afganistan uyruklu 4 kişiyle birlikte görüldüğünü tespit edildi.

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        CİNAYETİ İTİRAF ETTİLER

        Polis, Çiğdem E.'nin kaçırılmış ya da öldürülmüş olabileceği şüphesiyle 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

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        Yapılan sorgulamada Çiğdem E.’nin bıçakla öldürüldükten sonra Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesi Hacı Hasanbaşı Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir evin bahçesine gömüldüğünü belirlendi.Bahçede yapılan kazı çalışmasında Çiğdem E.'nin cesedi bulundu.

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        AA'nın haberine göre; zanlıların cinayeti işlediklerini itiraf ettiği öğrenildi. Çiğdem E.’nin cesedi otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu’na gönderilirken, gözaltına alınan şüpheliler Konya Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü devam ediyor.

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