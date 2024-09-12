Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Narin Güran cinayetinde gözaltına alınan isimlerin kim olduğu ortaya çıktı | Son dakika haberleri

        Narin Güran cinayetinde gözaltına alınan isimlerin kim olduğu ortaya çıktı

        Türkiye'yi sarsan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili gözaltında bulunan 22 kişinin kim oldukları ortaya çıktı. Gözaltında Narin'in annesi, babası ve bir ağabeyi dışında, 6 amcası ile birinci derece yakınları bulunuyor. Öte yandan tutuklu bulunan amca Salim Güran, güvenlik gerekçesiyle cezaevinde tek kişilik koğuşa alındı. Tutuklanan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın da tek kişilik koğuşa alındığı öğrenildi

        Giriş: 12.09.2024 - 00:40 Güncelleme: 12.09.2024 - 00:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gözaltına alınanların kimlikleri belli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Narin için ağlarken, olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre, dün adliyeye çıkarılan itirafçı Nevzat Bahtiyar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gözaltına alınan köy imamı da serbest bırakıldı.

        GÖZALTINDAKİ KİŞİLERİN İSİMLERİ ORTAYA ÇIKTI

        Gözaltında bulunan ve sabah işlemlerin ardından adliyeye götürülecek olan kişilerin kim oldukları da ortaya çıktı. 21 Ağustos günü kaybolduktan 19 gün cansız bedeni bulunan Narin’ın soruşturmasıyla ilgili ilk 21 kişi gözaltına alınmıştı. Ardından gözaltı sayısı 24'e yükselmişti.

        REKLAM

        GÖZALTINA ALINANLARIN ÇOĞU AKRABA ÇIKTI

        Nevzat Bahtiyar’ın tutuklanması ve köy imamın serbest kalmasının ardından gözaltında 22 kişi kaldı.

        İtirafçı Nevzat Bahtiyar

        Gözaltında yer alan isimler arasında Narin’in annesi, babası, kolu ısırılan ağabeyi ve amcalarının yanı sıra birçok akrabası bulunuyor.

        Amca Salim Güran

        İşte gözaltındaki isimleri; Narin’in babası Arif Güran, annesi Yüksel Güran, kolu ısırılan ağabeyi E.G. (18). amcaları Ö.F.G , B.G. , F.G. , K.G. , M.G. , H.İ.G. amca oğlu U.G., amca oğlu O.G., amca kızı M.G., amca kızı B.G., kuzeni M.K., kuzeninin oğlu D.G. yengesi M.G., yengesi M.G., halası A.K. , enişte M.Ş., Salim Güran'ın işçisi M.S., işçinin oğlu R.A. , Salim Güran'ın işçisi Ö.Y.

        REKLAM

        AMCA VE İTİRAFÇI TEK KİŞİLİK KOĞUŞLARA ALINDI

        Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken, tutuklanan amca Salim Güran, tutuklu bulunduğu cezaevinde güvenlik gerekçesiyle tek kişilik koğuşa alındığı öğrenildi. Ayrıca soruşturma kapmasında Narin’in cesedini çuvalın içine koyup dereye attığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar’da cezaevinde tek kişilik koğuşa alındı. Bahtiyar mahkemedeki ifadesinde, amca için “Arif’in kızını öldürdüm cesedi yok et” dediğini iddia etmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gözaltına alınanların kimlikleri belli oldu
        Gözaltına alınanların kimlikleri belli oldu
        2 yaşındaki bebeğe darpta ayrıntılar netleşti
        2 yaşındaki bebeğe darpta ayrıntılar netleşti
        Dışişleri'nden kınama
        Dışişleri'nden kınama
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        İtirafçı Nevzat'ın yalanı amca Salim'in ifadesinde ortaya çıktı!
        3 bakan Narin için Diyarbakır'da
        3 bakan Narin için Diyarbakır'da
        Mourinho oyun planını değiştiriyor!
        Mourinho oyun planını değiştiriyor!
        Yeni kraliçe bir doktor
        Yeni kraliçe bir doktor
        Harris hazır, Trump gönülsüz
        Harris hazır, Trump gönülsüz
        Narin'in amcası görevden alındı!
        Narin'in amcası görevden alındı!
        Cherki'den G.Saray ve transfer kararı!
        Cherki'den G.Saray ve transfer kararı!
        "Gerçek ilham kaynağı"
        "Gerçek ilham kaynağı"
        5 aydır aranan kadını öldürüp bahçeye gömmüşler!
        5 aydır aranan kadını öldürüp bahçeye gömmüşler!
        Gelini nikaha vinçle getirdi
        Gelini nikaha vinçle getirdi
        Swift, Harris'e destek verdi, Musk alay etti
        Swift, Harris'e destek verdi, Musk alay etti
        "Dilruba adına özür dilerim"
        "Dilruba adına özür dilerim"
        Zihin egzersizleri hafızayı güçlendiriyor
        Zihin egzersizleri hafızayı güçlendiriyor
        'Şüpheli ölüm'e yer yok
        'Şüpheli ölüm'e yer yok
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        Seferovic Kerem'i öve öve bitiremedi!
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        "Oyuncu olmama rağmen rolü yedim"
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!