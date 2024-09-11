Erkan Can: Oyuncu olmama rağmen rolü yedim
'Meşru Gayrimeşru" filminin başrolünde yer alan Erkan Can; "Film, bir profesörün telefonla dolandırılmasını anlatıyor. Senaryoyu görünce benim de başıma geldiği için filmde oynadım" dedi
Erkan Can, 'Meşru Gayrimeşru' filminin düzenlenen ön gösterimindeydi.
Usta oyuncu, telefon dolandırıcılığının anlatıldığı filmde, başına böyle bir olay geldiği için rol aldığını söyledi.
Erkan Can; "Bir profesörün telefonla dolandırılmasını anlatıyor. Senaryoyu görünce benim de başıma geldiği için oynadım. Beni telefonda dolandırıp 9 bin dolarımı aldılar. Oyuncu olmama rağmen adamların rolünü resmen yedim. Adam şimdi cezaevinde. Ben paramı TL olarak geri aldım. Dikkatli olsun herkes" dedi.