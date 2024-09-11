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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Mourinho oyun planını değiştiriyor! - Fenerbahçe Haberleri

        Mourinho oyun planını değiştiriyor!

        Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, futbolcularına farklı formasyonları çalıştırmaya devam ediyor. Kostic'in takıma katılmasıyla 3'lü sisteme dönmeyi planlayan Portekizli çalıştırıcı bu sistemi kusursuz tasarlamak istiyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.09.2024 - 17:36 Güncelleme: 11.09.2024 - 17:36
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        Jose Mourinho’nun 3’lü savunmayı kusursuz bir şekilde oynatmak adına düşündüğü ideal kadro zamanla netlik kazanacak.

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        Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku ve Oosterwolde’nin aynı anda sahada olacağı bir senaryo için çalışmalar devam ediyor.

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        Sol kanadı Filip Kostic’e emanet etmeyi planlayan Portekizli teknik adam, sağ kanatta Mert Müldür’e şans vermeyi düşünüyor.

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        Orta sahada İsmail Yüksek, Fred ve Szymanski birlikteliğini ilk aşamada bozmak istemeyen Mourinho, Sofyan Amrabat’ı zamanla rotasyona dahil edecek.

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        İleride ise Edin Dzeko ve En Nesyri’nin birlikte oynadığı bir sistem, önümüzdeki günlerde somut bir şekilde antrenmanlarda denenecek.

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