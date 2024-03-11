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        Samsun'da canlı yayın sırasında depreme yakalandı

        SAMSUN'da sahur vakti canlı yayın yaparken meydana gelen 4.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 18:42 Güncelleme: 11.03.2024 - 18:45
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        Samsun'da canlı yayın sırasında depreme yakalandı
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        SAMSUN'da sahur vakti canlı yayın yaparken meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki depreme yakalanan Adem Yıldız, "Deprem sırasında ayaklarımın bağı çözüldü" dedi.

        Samsun'da, Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre saat 03.10’da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem sırasında sosyal medya hesabından canlı yayın yapan Adem Yıldız’ın (28), o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Samsun'un Atakum İlçesi Taflan Mahallesinde oturan Yıldız’ın deprem sırasında yaşadığı panikle ilk önce aile fertlerini uyandırmaya çabaladığı anlar, saniye saniye görüntülere yansıdı.

        'HALA ETKİSİNDEN KURTULAMADIM'

        Canlı yayın sırasında depremi yaşayan Adem Yıldız, "Arkadaşlarla birlikte sahuru beklerken canlı yayın sırasında önce bir ses geldi. Çok gürültülüydü. Sesi idrak edemedim, deprem olacağını tahmin edemedim. Saniyelik bir olay. Her yer sallanmaya başlayınca önce panik oldum. Ailem içeride uyuyordu, onları uyandırmaya gittim. Sonrasında da panik halde dışarıya çıktık. O an anlatılmaz yaşanır derler ya bende o şekilde oldum. Ayaklarımın bağı çözüldü. Bir yerlere kaçamadım" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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