Samsun'da silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı
Samsun'da silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, İlkadım ilçesinde bir zanlının ruhsatsız silah bulundurduğu ve piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı.
Adreste yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca ve 15 mermi ele geçirildi.
Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
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