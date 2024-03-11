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        Samsun'da silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı

        Samsun'da silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 20:08 Güncelleme: 11.03.2024 - 20:11
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        Samsun'da silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı
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        Samsun'da silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, İlkadım ilçesinde bir zanlının ruhsatsız silah bulundurduğu ve piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

        Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı.

        Adreste yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca ve 15 mermi ele geçirildi.

        Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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