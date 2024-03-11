Samsun'da silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen zanlı yakalandı

Adreste yapılan aramada, 2 ruhsatsız tabanca ve 15 mermi ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ve İstihbarat Şube Müdürlüklerine bağlı ekipler, İlkadım ilçesinde bir zanlının ruhsatsız silah bulundurduğu ve piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

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