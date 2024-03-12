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        Samsun'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Samsun'un Bafra ilçesinde bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 09:07 Güncelleme: 12.03.2024 - 09:09
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        Samsun'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
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        Samsun'un Bafra ilçesinde bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Emirefendi Mahallesi Tabip Sokak'ta E.A. ile M.A.D. (16) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine E.A, bıçakla M.A.D'yi yüzünden yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibince yaralı, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Polis, olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

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