Havza'da milli şair Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılında anıldı

Havza'da, İstiklal Marşı'nın kabulünün yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla program düzenlendi.

Havza Belediye Kültür Merkezi'nde Havza Fen Lisesi tarafından düzenlenen programda, İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü kutlanarak, milli şair Mehmet Akif Ersoy anıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından okul müdürü Şevket Sezer, günün anlam ve önemine dair konuşma yaptı.

Programda öğrenciler tarafından şiir ve şarkılar seslendirildi, tiyatro ve oratoryo gösterisi sunuldu.

Programa Havza Kaymakamı Mustafa Ayvat, Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Özkan Parlak, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Mustafa Balcı ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.