Vezirköprü ve Alaçam'da İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılı kutlandı

Programa, Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resul Özata ile protokol üyeleri, kurum müdürleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin sunduğu gösterilerin ardından Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı konulu şiir, resim ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Belediye Kültür Merkezi'nde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü dolayısıyla Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi program düzenledi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.