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        Samsun polisi NARVAS ile zehir tacirlerini göz açtırmıyor

        Samsun polisi Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) ile zehir tacirlerine göz açtırmıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 14:26 Güncelleme: 12.03.2024 - 14:49
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        Samsun polisi NARVAS ile zehir tacirlerini göz açtırmıyor
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        Samsun polisi Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) ile zehir tacirlerine göz açtırmıyor.

        Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik, İlçe Emniyet ve Şube Müdürlükleri ekiplerince dün kentin her noktasında, NARVAS verileri doğrultusunda öngörülmeyen alanlarda ve zamanlarda yapılan NARKOALAN, şok uygulamalar ve denetimler gerçekleştirdi.

        İlkadım Derecik Mahallesi'nde bir araçta narkotik köpeği Sam ile yapılan kontrollerde, vites kutusu içine zulalanmış bir şekilde, 290 gram sentetik ecza, 5 sentetik ecza hap, Zeytinlik Mahallesi'nde, bir şahsın ikametinin müştemilatında yapılan operasyonda ise 1500 sentetik ecza, 1 hassas terazi ele geçirildi.

        Operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı.

        Ayrıca, 1829 şahsın GBT sorgusu yapıldı, 176 umuma açık iş yeri kontrol edildi, bir iş yerinde 1 kişiye kapalı alanda sigara kullanmaktan 977 lira idari para cezası uygulandı. Dört iş yerine içeride yoğun sigara dumanı olduğundan dolayı tutanak tanzim edildi. Bir iş yerine kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan işlem yapıldı. Dört şahsa kumar oynamak suçundan toplam 25 bin 700 lira idari para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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