19 Mayıs ilçesinde İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılı kutlandı
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında program düzenlendi.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü kapsamında program düzenlendi.
Hamidiye Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrenciler tarafından düzenlenen program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar sonrasında, öğrenciler tarafından hazırlanan tiyatro ve çeşitli etkinlikler sahnelendi.
Etkinliğe, Kaymakam İbrahim Civelek, Belediye Başkan Osman Topaloğlu, İlçe Jandarma Komutanı Serkan Kalınbacak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Demirkol, ilçe kurum amirleri ve protokol üyeleri ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.
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