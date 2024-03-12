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        Havza OSB'de 90 milyon liralık yatırım için çalışmalar başladı

        Samsun'da, Havza Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) elektrikli ev aletleri ve semaver üretimi yapacak fabrikanın inşaat çalışmalarına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 15:15 Güncelleme: 12.03.2024 - 15:44
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        Havza OSB'de 90 milyon liralık yatırım için çalışmalar başladı
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        Samsun'da, Havza Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) elektrikli ev aletleri ve semaver üretimi yapacak fabrikanın inşaat çalışmalarına başlandı.

        Havza OSB'de 4 bin 300 metrekaresi kapalı olmak üzere 5 bin metrekare alanda kurulacak, elektrikli ev aletleri ve semaver üretimi yapılacak fabrikada yaklaşık 120 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

        Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ile Havza OSB Müdürü Hasbi Altuntaş, fabrika inşaat alanını ziyaret ederek iş insanları Azem ve Azmi Sözen kardeşlerden bilgi aldı.

        Özdemir, Sözen kardeşleri tebrik ederek, "Havza OSB'de hemşehrimizin yatırımcı olarak yerini alması çok önemli. Havza OSB büyüdükçe istihdam artacak. İstihdam arttıkça göç tersine dönecek ve Havza büyüyecek. İnşa çalışmalarına başlanan fabrikanın yatırımcımıza, ilçemize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederim." dedi.

        Azem Sözen de yatırımın yaklaşık 90 milyon liraya mal olacağını belirterek, bir Havzalı olarak, Havza OSB'de yatırım yapmaktan dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

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