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        Husumetlisi ve yoldan geçeni vurduğu anlar kamerada (2)

        TUTUKLANDISamsun'unİlkadım ilçesinde husumetlisi Kemal F.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 16:01 Güncelleme: 12.03.2024 - 16:01
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        Husumetlisi ve yoldan geçeni vurduğu anlar kamerada (2)
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        TUTUKLANDI

        Samsun’unİlkadım ilçesinde husumetlisi Kemal F. ile bu sırada yoldan geçen geçen Mustafa Ş.’yi tabancayla yaralayan Hüseyin Demirağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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