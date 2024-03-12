19 Mayıs Belediye Başkanı Topaloğlu, birlikte çalıştığı meclis üyelerine plaket verdi
19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu 2019-2024 yılları arasında birlikte çalıştığı belediye meclis üyelerine teşekkür plaketi taktim etti.
19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu 2019-2024 yılları arasında birlikte çalıştığı belediye meclis üyelerine teşekkür plaketi taktim etti.
Meclis üyeleriyle iftar yemeğinde bir araya gelen Topaloğlu, "2019-2024 döneminde Belediye Meclisinde birlikte görev yaptığımız kıymetli meclis üyelerimizle iftarda bir araya gelerek hizmetlerinden dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatlarında kendilerine başarılar diliyorum.’’ dedi.
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