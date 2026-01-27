Habertürk
        Samsun'da ev atıkları market alış verişine dönüşüyor

        Samsun'da ev atıkları market alış verişine dönüşüyor

        Samsun'un Canik Belediyesi, sıfır atık ve geri dönüşüm bilincini yaygınlaştırmak için evlerden topladığı atıkların yerine vatandaşların kartlarına yüklenen puan ile market alış veriş imkanı sunuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 18:50 Güncelleme: 27.01.2026 - 18:50
        Samsun'da ev atıkları market alış verişine dönüşüyor
        Samsun'un Canik Belediyesi, sıfır atık ve geri dönüşüm bilincini yaygınlaştırmak için evlerden topladığı atıkların yerine vatandaşların kartlarına yüklenen puan ile market alış veriş imkanı sunuyor.

        Canik Belediyesi, sıfır atık ve geri dönüşüm kültürünü vatandaşlarla oluşturmak için proje başlattı.

        Belediye ekipleri, alüminyum, cam, kağıt ve plastik gibi dönüştürülebilir atıkların yeniden ekonomiye kazandırılmasını sağlamak için evlerden mobil araçla atıkları topluyor.

        Vatandaşlar, atıkların karşılığında kartlarına yüklenen puan karşılığında yine belediyeye ait Canik Sıfır Atık Market'ten ev ihtiyaçlarını karşılıyor.

        Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, yaptığı açıklamada, sıfır atığa yönelik örnek projelerle sıfır atık ve geri dönüşüm bilincini yaygınlaştırdıklarını, ayrıca geri dönüştürülebilir ürünlerin yeniden kazanımıyla aile bütçesine katkı sunduklarını söyledi.

        Alüminyum, cam, kağıt, plastik gibi dönüştürülebilir atıkların yeniden ekonomiye kazandırdıklarını anlatan Sandıkçı, "Vatandaşlarımız getirdikleri atıklar karşılığında Canik Sıfır Atık Marketinden dilediği ürünleri alabiliyor. Gelecek nesillerimize daha yaşanılabilir bir dünya miras bırakma hedefiyle çalışıyor, sıfır atıkta öncü olmaya devam ediyoruz." dedi.

        Sandıkçı, atıklar karşılığında vatandaşın ev bütçesine katkı sağladıklarını dile getirdi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

