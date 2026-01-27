Samsunspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 30 Ocak Cuma günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa müsabakanın hazırlıklarına devam etti. Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman 1 saat 10 dakika sürdü. Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, günü dar alanda oynanan çift kale maç ile tamamladı. Sakatlıkları süren Emre Kılınç, Afonso Sousa, Tanguy Coulibaly ve Bedirhan Çetin idmanda yer almadı. Samsun ekibi, yarın yapacağı antermanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.

