Çarşamba'da "B-Reçete" toplantısı yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından pestisit kalıntısının önüne geçilebilmesi ve zirai ilaç dozlarının kullanımının takibini sağlayacak "B-Reçete" sistemi ile ilgili Çarşamba ilçesinde toplantı düzenlendi.



Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Daire Başkanı Nesrin Çakır Arıcan, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, pilot bölge seçilen 4 ilde B-Reçete uygulamasının devreye girdiğini, 1 Temmuz itibarıyla da 81 ilde uygulanacağını söyledi.





Sistemin kontrolü sağlayabilmek ve bilinçsiz ilaç kullanımını engellemek adına geliştirildiğini anlatan Arıcan, "İhracat konusunda bazı sıkıntılarımız var. Yurt içinde de hasat öncesi ve sonrası pestisit denetimlerinde ciddi şekilde kontrolsüz ilaç kullanıldığına ilişkin tespitlerimiz bulunuyor. Bunları kontrol altına alabilmek için böyle bir sisteme geçtik. Sayın Bakanımız da bu konuda oldukça hassas ve kalıntı ile ilgili sorunları çözmemizi talep etmişti. Kalıntı Eylem Planı 2 senedir var ancak son olarak B-Reçete sistemini uygulamaya koyduk. Sistemdeki eksiklikleri de sizin görüşlerinizle çok güzel şekilde çalışacağız." ifadelerini kullandı.





İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ise B-Reçete sistemine geçiş ile ilgili geçen yıl aralık ayında Resmi Gazete'de yönetmelik yayımlandığına işaret ederek, "Bu kapsamda Samsun pilot iller arasında yer aldı. Ocak ayı içerisinde de uygulama başladı. Üreticilerimiz önerilen dozun çok daha üstünde ilaçlama yapabiliyor ve bu da pestisit kalıntılarına neden oluyor. Bu uygulama ile pestisit kalıntısının önüne geçilmesi planlanıyor. İnsan sağlığını ve çevreyi korumayı amaçlayan bir uygulama." dedi.





Yeni bir uygulama olduğu için kendilerine iletilen birtakım sıkıntılar bulunduğunu dile getiren Yılmaz, bu sıkıntıların giderilmesi için çalıştıklarını kaydetti.





Daha sonra zirai ilaç bayileri, sistem ile ilgili soruları yanıtladı.



Toplantıya İlçe Tarım ve Orman Müdürü İrfan Öztürk, Çarşamba Ziraat Odası Başkanı Muammer Aydemir, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Sonkaya ile tarım danışmanları ve zirai ilaç bayileri katıldı.









