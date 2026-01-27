Samsun'da hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Habertürk
        Samsun Haberleri

        Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 13:18 Güncelleme: 27.01.2026 - 13:18
        Samsun'un İlkadım ilçesinde hakkında 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda "kasten öldürme" suçundan 25 yıl, "uyuşturucu satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan da 2 yıl olmak üzere toplam 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.A. yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.



