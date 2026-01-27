Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Haberleri

        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı

        Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 16:29 Güncelleme: 27.01.2026 - 16:32
        Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı gözaltına alındı
        Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucunda Çarşamba ilçesinde H.C'ye ait araç ve evde arama yapıldı.

        Yapılan aramada 448,64 gram esrar, 94,50 gram sentetik uyuşturucu ile ruhsatsız tüfek ve hassas terazi ele geçirildi.

        H.C. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

