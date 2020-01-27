8 köşelilerden yardım yola çıktı

Çarşamba Belediyesi tarafından Elazığ ve Malatya'yı vuran 6,8'lik depremin ardından "8 köşelilerden 8 köşelilere destek" sloganıyla başlayan yardım kampanyasına halk büyük ilgi gösterdi. Terme, Ayvacık ve Salıpazarı Belediyelerinin de destek verdiği yardım kampanyasında toplanan 1 tır erzak deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan’ın sosyal medya üzerinden yaptığı yardım çağrısından sonra Çarşamba Belediyesi Beyaz Masa Birimine yardımlar ulaşmaya başladı. Başkan Halit Doğan sosyal medya üzerinden verdiği mesajda “Çarşambamız gibi 8 köşe kasket ve yumurta topuklu ayakkabıları ile ün salan, aynı kültürleri paylaştığımız Elazığlı kardeşlerimizin bu zor günlerinde yanlarında olalım. Deprem bölgesine yardım için kuru gıda ve ihtiyaç maddeleri desteği sağlayacağız. Yardım yapmak isteyen vatandaşlarımız ambalajları açılmamış ürünleri 7 gün 24 saat hizmetinizde olan Çarşamba Belediyesi Beyaz Masa Birimine ulaştırabilirsiniz” şeklinde çağrıda bulundu.

"8 köşelilerden 8 köşelilere destek" sloganıyla başlatılan yardım kampanyasına Terme, Salıpazarı ve Ayvacık ilçelerinin de katılmasıyla daha da büyüyerek daha çok kitleye ulaştı. Kuru gıda, yorgan, battaniye, katalitik soba, kıyafetler ve temel ihtiyaç maddeleri başta olmak üzere birçok yardım malzemesi deprem bölgesine ulaşmak üzere Çarşamba Belediyesi’ne teslim edildi.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “Elazığ ve Malatyalı kardeşlerimize büyük geçmiş olsun. Çarşambamız gibi 8 köşe kasket ve yumurta topuklu ayakkabıları ile bilinen Elazığlı kardeşlerimiz ve depremi yaşayan ve Malatyalı kardeşlerimiz için başlattığımız yardım kampanyası hemşerilerimiz tarafından büyük ilgi gördü. Terme Belediye Başkanımız Ali Kılıç, Ayvacık Belediye Başkanımız Halil Kalaycı, Salıpazarı Belediye Başkanımız Halil Akgül ve yardıma destek veren tüm hemşerilerimize teşekkür ederim. Allah yüce gönüllü tüm milletimizden razı olsun. Allah birliğimizi beraberliğimizi daim etsin. Ülkemizi ve insanlarımızı daha büyük felaketlerden korusun” dedi.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, Ayvacık Belediye Başkanı Halil Kalaycı ve Salıpazarı Belediye Başkanı Halil Akgül yardım kampanyasına büyük desek veren herkese teşekkür ettiler.

SAMSUN 27 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:16

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