Samsun Büyükşehir zabıtası denetimde

Samsun Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri tarafından maske ve sosyal mesafe denetimi yapıldı. Kurallara uymayanlar uyarıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın 'Sağlık İçin, Hepimiz İçin' sloganı ile 81 ilde başlattığı korona virüsü tedbirlerine yönelik denetim, Samsun'da sabah saatlerinden itibaren başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, esnaf ve vatandaşlara temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması yönünde uyarılarda bulundu. Maske takmayan vatandaşlar da uyarıldı.

Yapılan denetimler hakkında konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Salgınla mücadelede başarılı olabilmek adına tüm ekiplerimiz sahada. Vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı caddelerdeki işletmelere yönelik maske, mesafe ve hijyen denetimlerimizi sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan tüm kurallara uyulması konusunda hassasiyet rica ediyoruz" dedi.

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