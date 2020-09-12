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Ahşap evde yaşam mücadelesi veren babanın yardım çağrısı Kışa yaklaşırken çatısı akan evde engelli çocuğuyla birlikte yardım bekliyor

İHA

Ahşap evde yaşam mücadelesi veren babanın yardım çağrısı Kışa yaklaşırken çatısı akan evde engelli çocuğuyla birlikte yardım bekliyor

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde ahşap ve çatısı akan evde engelli çocuğu ve ailesi ile yaşam mücadelesi veren Uğur Şahin (26), yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyor.
Salıpazarı ilçesinde ahşap evde yaşam mücadelesi veren baba Uğur Şahin, biri engelli olmak üzere 2 çocuğu ve eşiyle birlikte hayata tutunmaya çalışıyor. Fiziksel ve zihinsel engelli oğlunun sık sık nöbet geçirmesinden dolayı sürekli bir işte çalışamayan Şahin, maddi destek sağlamak amacıyla ot biçme motoru aldı. Korona virüsü nedeniyle bahçe sahiplerinin pek iş vermediğini ve yevmiyeye de gidemediğini ifade eden Uğur Şahin, oğlunun engelli maaşının da hastane ve yol masraflarına gittiğini ifade ederek, çatısı akan evinin çatısını yaptırmaya maddi imkanlarının yetmediğini dile getirdi.

“Engelli çocuğum sık nöbet geçirdiği için evden uzaklaşamıyorum”
Şahin, “Sadece yevmiye işi çıkarsa çalışabiliyorum. 2 çocuğum var. 1’i hem fiziksel hem de zihinsel engelli. Onu bırakıp, sürekli bir işe gidemiyorum. Çünkü çok sık nöbet geçiriyor. Bu yüzden de evden çok uzaklaşamıyorum. Yetkililerden yardım bekliyorum. Eşim ve çocuklarımla birlikte ahşap bir evde oturuyorum. Yağmur yağdığında evimin çatısı akıyor. Bunun için Salıpazarı Kaymakamlığı ve Salıpazarı Belediyesine başvurdum. Bu ahşap evi de arkadaşımın çektiği 10 bin TL’lik kredi sayesinde yaptım. O krediyi ödemeye çalışıyorum. Fındık sezonunda çalışmak için ot biçme motoru aldım. Onun da senedi 10. aya kadar devam ediyor. Korona virüsü nedeniyle iş de olmadı ve zor durumda kaldım” dedi.

“Her yağmurda eşyalar ve çocuklar ıslanıyor”
Kışın yaklaştığını ve çatıyı yaptıracak imkanlarının olmadığına da değinen Şahin, şunları söyledi:
“1 engelli erkek çocuğum ve 1 tane de kız çocuğum var. Evde kahvaltılıklarımız kokuyor diye bir buzdolabı aldım. 2 bin 400 TL’lik dolabı taksitle aldım. Evde başka bir beyaz eşya yok. Engelli aylığı ile geçinmeye çalışıyoruz. İhtiyaçlarımızı bu şekilde karşılamaya çalışıyoruz. Evimiz hastaneye uzak olduğu ve çocuğum sık sık nöbet geçirdiği için de aldığımız maaş hastane ve yol masraflarına gidiyor. Evimizin üzeri kiremitten. Bu kiremitler de tamamen kırık olduğu için su akıtıyor. Evin çatısını saca çevirmek istiyoruz. Maddi durumumuz el vermediği için çatımızı yaptıramıyoruz. Her yağmurda eşyalar ve çocuklar ıslanıyor. Zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyoruz. Yetkilerin ve hayırsever vatandaşların yardımını bekliyorum.”
Şahin ailesi, kışı sıcak ve kuru geçirmek için kendilerine uzanacak yardım elini bekliyor.

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