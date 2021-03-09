Obeziteden korunmaya çocukluk çağından başlanmalı

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Kınaş, obeziteden korunmaya çocukluk yaşlarından başlanılması gerektiğini söyledi.

Türkiye’de ve dünyada en yaygın hastalıklar arasında obezite geliyor. Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Kınaş, özellikle pandemi döneminde herkesi etkileyen kilo sorununun obeziteye çevirmeden önce korunmanın büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Obezite hakkında bilgi veren Genel Cerrahi Uzmanı Volkan Kınaş, “Obezite çağımızın teknolojinin getirdiği bir hastalıktır. Vücuda giren enerjinin harcanan enerjiden fazla olduğu dönemde bu vücutta yağ deposu olarak birikmesinden dolayı obezite oluşur. Obezitenin geliştirdiği komplikasyonlarla birlikte toplumda ciddi halk sağlığı oluşturuyor. Tip 2 diyabet başta olmak üzere, kalp ve damar hastalıklarına kadar çok sayıda hastalığı da beraberinde getiren obezite tedavi edilmediği takdirde hayat standartlarını ciddi oranda aşağıya çekiyor” dedi.



“Vücut kitle endeksinize dikkat”

Hastalığın tedavi yöntemleri hakkında da bilgi veren Volkan Kınaş, “Aşırı ve yanlış beslenme ve fiziksel aktivite yetersizliği obezitenin en önemli nedenleri olarak kabul edilmektedir. Bunun yanında çevresel, psikolojik, genetik, ekonomik nedenler obeziteye neden olan en büyük etkenlerdir. Bilgisayar, TV gibi teknolojik aletlerle çok zaman geçirme, kalorisi yüksek besinlere çok rahat ulaşma, strese bağlı olarak yemede iştahın artması ve genetik olarak da obezite günümüzde büyük küçük demeden herkesi etkiliyor. Obezite kriterimiz vücut kitle endeksidir. Vücut kitle endeksi, vücudunuzdaki tahmini yağ oranını gösteren bir değerdir. Vücut ağırlığınız, boyunuzun karesine bölünerek boy kilo cetveli üzerinde ideal kilonuz hesaplanır. Bunu kendinizde rahatlıkla hesaplayabilirsiniz. 18.5 ve altı düşük kilolu, 18.5 24.9 normal kilolu, 2529.9 fazla kilolu, 3040 obez, 40 ve üstü aşırı obez olarak sayılmaktadır. Obezite oluşmadan korunma büyük önem taşımaktadır. Obeziteden korunma, çocukluk çağında başlamalıdır. Çocuk döneminde oluşan obezite, yetişkinlik dönemi obezitesi için zemin hazırlamaktadır. Farklı sağlık sorunları da beraberinde getirmeden önce tedavi edilmesi önemlidir. Tedavi yöntemleri olarak, tıbbi beslenme (diyet) tedavisi, egzersiz tedavisi, davranış değişikliği tedavisi, farmakolojik tedavi ve cerrahi tedavi kullanılmaktadır. Günümüzde başarılı sonuçlar aldığımız obezite cerrahisinde ise yaklaşım temelde ikiye ayrılır. Besinlerle alınan enerjinin azaltılmasına yönelik hedef, besinlerin gastrointestinal sistemde emilimlerini azaltmaktır. Bu amaçla botoks, bypass, gastroplasti, gastrik bantlama, gastrik balon gibi yöntemler kullanılmaktadır" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.