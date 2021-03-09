Obeziteden korunmaya çocukluk çağından başlanmalı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Obeziteden korunmaya çocukluk çağından başlanmalı

İHA

Obeziteden korunmaya çocukluk çağından başlanmalı

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Kınaş, obeziteden korunmaya çocukluk yaşlarından başlanılması gerektiğini söyledi.
Türkiye’de ve dünyada en yaygın hastalıklar arasında obezite geliyor. Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Kınaş, özellikle pandemi döneminde herkesi etkileyen kilo sorununun obeziteye çevirmeden önce korunmanın büyük önem taşıdığına dikkat çekti.
Obezite hakkında bilgi veren Genel Cerrahi Uzmanı Volkan Kınaş, “Obezite çağımızın teknolojinin getirdiği bir hastalıktır. Vücuda giren enerjinin harcanan enerjiden fazla olduğu dönemde bu vücutta yağ deposu olarak birikmesinden dolayı obezite oluşur. Obezitenin geliştirdiği komplikasyonlarla birlikte toplumda ciddi halk sağlığı oluşturuyor. Tip 2 diyabet başta olmak üzere, kalp ve damar hastalıklarına kadar çok sayıda hastalığı da beraberinde getiren obezite tedavi edilmediği takdirde hayat standartlarını ciddi oranda aşağıya çekiyor” dedi.

“Vücut kitle endeksinize dikkat”
Hastalığın tedavi yöntemleri hakkında da bilgi veren Volkan Kınaş, “Aşırı ve yanlış beslenme ve fiziksel aktivite yetersizliği obezitenin en önemli nedenleri olarak kabul edilmektedir. Bunun yanında çevresel, psikolojik, genetik, ekonomik nedenler obeziteye neden olan en büyük etkenlerdir. Bilgisayar, TV gibi teknolojik aletlerle çok zaman geçirme, kalorisi yüksek besinlere çok rahat ulaşma, strese bağlı olarak yemede iştahın artması ve genetik olarak da obezite günümüzde büyük küçük demeden herkesi etkiliyor. Obezite kriterimiz vücut kitle endeksidir. Vücut kitle endeksi, vücudunuzdaki tahmini yağ oranını gösteren bir değerdir. Vücut ağırlığınız, boyunuzun karesine bölünerek boy kilo cetveli üzerinde ideal kilonuz hesaplanır. Bunu kendinizde rahatlıkla hesaplayabilirsiniz. 18.5 ve altı düşük kilolu, 18.5 24.9 normal kilolu, 2529.9 fazla kilolu, 3040 obez, 40 ve üstü aşırı obez olarak sayılmaktadır. Obezite oluşmadan korunma büyük önem taşımaktadır. Obeziteden korunma, çocukluk çağında başlamalıdır. Çocuk döneminde oluşan obezite, yetişkinlik dönemi obezitesi için zemin hazırlamaktadır. Farklı sağlık sorunları da beraberinde getirmeden önce tedavi edilmesi önemlidir. Tedavi yöntemleri olarak, tıbbi beslenme (diyet) tedavisi, egzersiz tedavisi, davranış değişikliği tedavisi, farmakolojik tedavi ve cerrahi tedavi kullanılmaktadır. Günümüzde başarılı sonuçlar aldığımız obezite cerrahisinde ise yaklaşım temelde ikiye ayrılır. Besinlerle alınan enerjinin azaltılmasına yönelik hedef, besinlerin gastrointestinal sistemde emilimlerini azaltmaktır. Bu amaçla botoks, bypass, gastroplasti, gastrik bantlama, gastrik balon gibi yöntemler kullanılmaktadır" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

SAMÜ Kariyer Geliştirme ve Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruldu Rektör Aydın: "Kariyer merkezimiz işverenler ile donanımlı mezunlarımızı bir araya getirecek”
YEREL HABERLER SAMÜ Kariyer Geliştirme ve Planlama Uygulama ve ...
12 Mart’ta Samsun’da bayram havası oluşturulacak Öğretmenler, öğrenciler, veliler hep birlikte İstiklal Marşı’nın 100. yılını kutluyor
YEREL HABERLER 12 Mart’ta Samsun’da bayram havası ...
Samsunspor’un forveti Coureur: “Süper Lig için elimden geleni yapacağım”
YEREL HABERLER Samsunspor’un forveti Coureur: “Süper Lig için ...
Samsun'un caddelerinde dikkat çeken kalabalık
YEREL HABERLER Samsun'un caddelerinde dikkat çeken kalabalık
Samsun TSO'dan "Kadınım… Varım…" projesi
YEREL HABERLER Samsun TSO'dan "Kadınım… Varım…" projesi
17 yaşındaki kız, su şişesiyle sağlık çalışanını yaraladı
YEREL HABERLER 17 yaşındaki kız, su şişesiyle sağlık çalışanını ...
Kovalama sonucu bonzai ile yakalanan genç tutuklandı
YEREL HABERLER Kovalama sonucu bonzai ile yakalanan genç tutuklandı
Hastanede saldırıya uğrayan sağlık çalışanı hastanelik oldu
YEREL HABERLER Hastanede saldırıya uğrayan sağlık çalışanı ...
Samsunspor’da seri sona erdi
YEREL HABERLER Samsunspor’da seri sona erdi
Kırmızı alarm veren Karadeniz’de 1,3 milyon kişi aşılandı Karadeniz’de en çok aşı yapılan il olan Samsun’da 1. doz aşı olan kişi sayısı 150 bini, 2. doz aşı olan kişi sayısı da 50 bini geçti
YEREL HABERLER Kırmızı alarm veren Karadeniz’de 1,3 milyon kişi ...
Büyükşehir anketinde vatandaşların yüzde 88'i memnun Talebini ileten vatandaşların memnuniyet durumları değerlendirildi
YEREL HABERLER Büyükşehir anketinde vatandaşların yüzde 88'i ...
Muhtemel sele karşı derelerde büyük temizlik Özellikle yazın etkili olan ani yağışlar ve sel riskine karşı kapsamlı temizlik yapıldı
YEREL HABERLER Muhtemel sele karşı derelerde büyük ...
19 Mayıs'ta korona denetimleri
YEREL HABERLER 19 Mayıs'ta korona denetimleri
Haritadaki kırmızı alanlar 1 haftada pik yaptı
YEREL HABERLER Haritadaki kırmızı alanlar 1 haftada pik yaptı
Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi Proje kapsamında Samsun’daki okullarda hummalı çalışmalar yürütülüyor
YEREL HABERLER Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi Proje kapsamında ...
Kadına şiddetin sebebi özgüven eksikliği
YEREL HABERLER Kadına şiddetin sebebi özgüven eksikliği
Kamyonetin çarptığı kadın yaralandı İlk müdahaleyi olay yerinde bulunan hemşire yaptı
YEREL HABERLER Kamyonetin çarptığı kadın yaralandı İlk müdahaleyi ...
SAMÜ'de "Pound’un Çevrilemez Maskeleri: Türkçede Kantolar" söyleşisi
YEREL HABERLER SAMÜ'de "Pound’un Çevrilemez Maskeleri: Türkçede ...
Eşini sokak ortasında döven koca; `Ailevi mesele karışmayın, bu işi burada bitireceğim´ diye bağırmış
YEREL HABERLER Eşini sokak ortasında döven koca; `Ailevi mesele ...
Eski kocası tarafından kızının gözleri önünde darp edilen genç kadın ifadesinde yaşadığı dehşeti anlattı Eşine dehşeti yaşatan kocanın 1.80 promil alkollü olduğu ortaya çıktı
YEREL HABERLER Eski kocası tarafından kızının gözleri önünde darp ...
Üniversiteyi bitirip köyüne döndü: Ürettiği mantarlar kapış kapış satılıyor Üretici Burak Duran: "Pazar sorunu yok, topladığımız anda satabiliyoruz"
YEREL HABERLER Üniversiteyi bitirip köyüne döndü: Ürettiği mantarlar ...
Tesadüfen başladı, 14 çeşit sabun üretiyor
YEREL HABERLER Tesadüfen başladı, 14 çeşit sabun üretiyor
Kısıtlamayı ihlal etti, kendisine işlem yapan bekçiye kafa atıp, kaçtı
YEREL HABERLER Kısıtlamayı ihlal etti, kendisine işlem yapan bekçiye ...
Veganlar için besin kaynağı olacak kenevirden süt üretildi
YEREL HABERLER Veganlar için besin kaynağı olacak kenevirden süt ...