Havza'da "Okumaz Yazmaz Krallığı" oyunu sahnelendi

Havza Yerel Eylem Grubu (YEG) Derneği tarafından çocuklara yönelik faaliyetler kapsamında hazırlanan "Okumaz Yazmaz Krallığı" oyunu sahneye konuldu.

Havza Kaymakamlığı, Havza Belediyesi, Gençlik Merkezi, Havza Milli Eğitim Müdürlüğü ile Emniyet Müdürlüğü iş birliğinde Dünya Tiyatro Günü etkinlikleri kapsamında tek perdelik oyun, Havza Belediye Kültür Merkezi'nde Amasya İris Tiyatrosu tarafından sahnelendi.

Oyunu, öğrencilerin yanı sıra Kaymakam Mustafa Ayvat, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Cafer Uzun, Gençlik Merkezi Müdürü Burak Becer, Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, Havza Muhtarları Derneği Adem Şahin, Havza Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürü Zeki Kurt ve davetliler izledi.

Havza YEG Derneği Müdürü Özgür Atala, çocukları tiyatro ile tanıştırmak ve farklı konularda bilinçlenmelerini sağlamayı amaçladıklarını belirterek, "Geçen yıl orman ve orman sevgisini işlediğimiz faaliyetimizde bu yıl okuma ve yazmanın önemini anlatmak için 'Okumaz Yazmaz Krallığı' isimli oyunu öğrencilerimizle buluşturduk." dedi.