Samsun'da 6 firari hükümlü ile aranan 2 kişi yakalandı

İlkadım ve Canik ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 11 yıl 9 ay 25 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.C.S, "hırsızlık" suçundan 10 yıl 9 ay 25 gün hapis cezası bulunan O.K, "uyuşturucu madde kullanmak suçundan" 2 yıl 6'şar ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü, aynı suçtan 1 yıl 8 ay hüküm giyen 1 kişi, "trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek" suçundan 2 ay 7 gün hapis cezası bulunan 1 hükümlü ile ifade vermeye yönelik araması bulunan 2 kişi yakalandı.

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