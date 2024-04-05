Samsun'da üzerinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı gözaltına alındı
Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen kişi gözaltına alındı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kıran Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri D.K'yi durdurdu.
Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, 95,20 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alına zanlı hakkında uyuşturucu ticareti yapma suçundan adli işlem başlatıldı.
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