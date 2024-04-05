Vezirköprülü öğrenciler, Zeka Oyunları Yarışması finalinde Karadeniz Bölgesi'ni temsil edecek

Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Yarışması'nda ilkokul 2. sınıflar kategorisinde Karadeniz Bölgesi'ni temsil edecek öğrenciler, Vezirköprü kaymakamı Özgür Kaya'yı ziyaret etti.

Vezirköprü Mehmet Paşa İlkokulu ve Zeki Cevher İlkokulu takımları, bölge finallerini başarıyla geçerek, 4 Mayıs'ta Ankara ODTÜ Kampüsü'nde gerçekleştirilecek Türkiye finallerinde yarışmaya hak kazandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, şube müdürü Burak Akça, yarışmacı öğrenciler, danışman öğretmenler ve okul müdürlerini makamında ağırlayan Kaya, "Türkiye finallerinde Karadeniz Bölgesi'ni temsilen yer alacak olan üç takımdan ikisinin ilçemizden olması bizleri gururlandırdı. Öğrencilerimiz ile emeği geçen yönetici ve öğretmenlerimizi tebrik ediyor, kendilerine Türkiye finallerinde başarılar diliyorum." dedi.