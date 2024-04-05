Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Vezirköprülü öğrenciler, Zeka Oyunları Yarışması finalinde Karadeniz Bölgesi'ni temsil edecek

        Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Yarışması'nda ilkokul 2. sınıflar kategorisinde Karadeniz Bölgesi'ni temsil edecek öğrenciler, Vezirköprü kaymakamı Özgür Kaya'yı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 10:13 Güncelleme: 05.04.2024 - 10:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vezirköprülü öğrenciler, Zeka Oyunları Yarışması finalinde Karadeniz Bölgesi'ni temsil edecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Okullar Arası Zeka Oyunları Yarışması'nda ilkokul 2. sınıflar kategorisinde Karadeniz Bölgesi'ni temsil edecek öğrenciler, Vezirköprü kaymakamı Özgür Kaya'yı ziyaret etti.

        Vezirköprü Mehmet Paşa İlkokulu ve Zeki Cevher İlkokulu takımları, bölge finallerini başarıyla geçerek, 4 Mayıs'ta Ankara ODTÜ Kampüsü'nde gerçekleştirilecek Türkiye finallerinde yarışmaya hak kazandı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, şube müdürü Burak Akça, yarışmacı öğrenciler, danışman öğretmenler ve okul müdürlerini makamında ağırlayan Kaya, "Türkiye finallerinde Karadeniz Bölgesi'ni temsilen yer alacak olan üç takımdan ikisinin ilçemizden olması bizleri gururlandırdı. Öğrencilerimiz ile emeği geçen yönetici ve öğretmenlerimizi tebrik ediyor, kendilerine Türkiye finallerinde başarılar diliyorum." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beşiktaş'taki yangın faciasında ihmaller zinciri
        Beşiktaş'taki yangın faciasında ihmaller zinciri
        O anlar kamerada! Silah doğrulttular! 3 milyon TL'lik kuyumcu soygunu!
        O anlar kamerada! Silah doğrulttular! 3 milyon TL'lik kuyumcu soygunu!
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Yazarlardan Beşiktaş yorumları
        Cam silme uğruna... Büyük acı!
        Cam silme uğruna... Büyük acı!
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Bu yazıyı okumadan kedi sahiplenmeyin!
        Yüzmek için göle girdi! İlk acı haber geldi!
        Yüzmek için göle girdi! İlk acı haber geldi!
        Bayram rotaları
        Bayram rotaları
        İstanbul'da yaşandı! Sokakta kurşun yağmuru!
        İstanbul'da yaşandı! Sokakta kurşun yağmuru!
        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor
        140 milyar lira sermayeli yeni bir holding doğuyor
        Vahşi keçilerden bunalan küçük ada evlat edindirme kampanyası başlattı
        Vahşi keçilerden bunalan küçük ada evlat edindirme kampanyası başlattı
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        Bade İşçil'den aşk açıklaması
        10 numara kesin!
        10 numara kesin!
        Dönüşümünü tamamladı, şimdi hedef küresel liderlik
        Dönüşümünü tamamladı, şimdi hedef küresel liderlik
        Obeziteye yol açan yeni genetik varyantlar belirlendi
        Obeziteye yol açan yeni genetik varyantlar belirlendi
        ABD Büyükelçiliğine Sedat Önal atandı
        ABD Büyükelçiliğine Sedat Önal atandı
        Trump'tan İsrail'e uyarı: "Saldırıları bitir"
        Trump'tan İsrail'e uyarı: "Saldırıları bitir"
        NATO dışişleri bakanları gayri resmi toplantısı Türkiye'de yapılacak
        NATO dışişleri bakanları gayri resmi toplantısı Türkiye'de yapılacak
        Bayramda çalışan işçinin hakları
        Bayramda çalışan işçinin hakları
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı
        Oğuzhan Genç yazdı: Santos için sorgu vakti
        Oğuzhan Genç yazdı: Santos için sorgu vakti

        Benzer Haberler

        Ankara-Vezirköprü Platformundan yetim ve öksüz çocuklara bayramlık
        Ankara-Vezirköprü Platformundan yetim ve öksüz çocuklara bayramlık
        Samsunspor-Pendikspor maçının ardından
        Samsunspor-Pendikspor maçının ardından
        Samsunspor - Pendikspor maçının ardından
        Samsunspor - Pendikspor maçının ardından
        Samsunspor-Pendikspor maçının ardından
        Samsunspor-Pendikspor maçının ardından
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Samsunspor - Pendikspor: 0-0
        Samsunspor - Pendikspor: 0-0