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        Samsunspor - Pendikspor: 0-0

        STAT:19 MayısHAKEMLER: Bahattin Şimşek, Emir Eray Eyisoy, Hakan KarabalçıkSAMSUNSPOR: Okan Kocuk- Zeki Yavru, Alim Öztürk, Rick Van Drongelen, Soner Gönül, Youssef Benasser, Flaviet Tait (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 22:36 Güncelleme: 04.04.2024 - 22:36
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        Samsunspor - Pendikspor: 0-0
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        STAT:19 Mayıs

        HAKEMLER: Bahattin Şimşek, Emir Eray Eyisoy, Hakan Karabalçık

        SAMSUNSPOR: Okan Kocuk- Zeki Yavru, Alim Öztürk, Rick Van Drongelen, Soner Gönül, Youssef Benasser, Flaviet Tait (Dk.58 Taylan Antalyalı), Carlo Holse (Dk.85 Raman Benito), Olivier Ntcham, Moryke Fofana (Dk.58 Arbnor Muja), Marius Mouandlmadji (Dk.85 Nany Dimata)

        PENDİKSPOR : Erdem Canpolat- Serkan Asan, Alpaslan Öztürk (Dk.72 Murat Akça), Welinton, Emre Taşdemir, Ndiaye, Fredrik Midtsjo, Arnaud Lusamba (Dk.72 Gökcan Kaya), Halil Akbunar, Mame Thiam, Umut Nayir (Dk.67 Abdolay Diaby)

        SARI KARTLAR: Raman Benito (Samsunspor), Umut Nayir, Abdolay Diaby (Pendikspor)

        Süper Lig'in 31'inci haftasında Samsunspor, sahasında konuk ettiği Pendikspor ile 0-0 berabere kaldı.

        8’inci dakikada savunma arkasına sarkan Mouandlmadji, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlarla buluşturdu. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

        16’ncı dakikada gelişen Pendikspor atağında Halil Akbunar’ın ceza sahası yayı üzerinden yaptığı plase vuruşu kaleci Okan uzanarak kornere tokatladı.

        Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

        50’nci dakikada Olivier Ntcham’ın ceza sahası içine çevirdiği topa Benasser kafayla vurdu. Kaleci Erdem Canpolat topu son anda kurtardı.

        53’üncü dakikada Umut Nayir’in ara pasında ceza sahası içine giren Halil Akbunar’ın şutunu kaleci Okan Kocuk kornere çeldi.

        64’üncü dakikada gelişen Samsunspor atağında Carlo Holse’nin şutu önce kaleciden sonra da direkten döndü.

        Karşılaşma 0-0 berabere kaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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