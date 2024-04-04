Samsunspor - Pendikspor: 0-0

8’inci dakikada savunma arkasına sarkan Mouandlmadji, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlarla buluşturdu. Ancak gol ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

Süper Lig'in 31'inci haftasında Samsunspor, sahasında konuk ettiği Pendikspor ile 0-0 berabere kaldı.

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