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        Futbol: Trendyol Süper Lig

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        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 21:31 Güncelleme: 04.04.2024 - 21:31
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:Yeni19 Mayıs

        Hakemler: Bahattin Şimşek, Emir Eray Eyisoy, Hakan Karabalcık

        Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Drongelen, Alim Öztürk, Soner Gönül, Benasser, Tait, Ntcham, Fofana, Holse, Moundilmadji

        Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Welinton, Alpaslan Öztürk, Emre Taşdemir, Lusamba, Midtsjö, Ndiaye, Halil Akbunar, Thiam, Umut Nayir

        Sarı kart: Dk. 45+1 Umut Nayir (Siltaş Yapı Pendikspor)

        SAMSUN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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