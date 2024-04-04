Samsunspor-Pendikspor maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Yılport Samsunspor ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Siltaş Yapı Pendikspor'da teknik direktör İbrahim Üzülmez, "Bizim için bir puan önemlidir, değerlidir." dedi.

Üzülmez, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, mücadele anlamında keyifli bir karşılaşma olduğunu aktardı.

Samsunspor'un sahasında ön alan baskısını çok iyi yaptığını belirten Üzülmez, "Samsunspor özellikle iç saha maçlarında ön alan baskısını en iyi yapan takımlardan birisi. Belki de bu anlamda ilk ikinin içerisinde olduğunu söyleyebilirim ki yaptığımız analizlerde de 15-20 dakikalık süre içerisinde taraftar desteğini de arkasına alarak ön alan baskısını iyi yapan bir takıma karşı oynadık. Yetenekli oyuncular var ön tarafta. Rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. Hem taktiksel anlamda saha içerisinde hem yaptığımız toplantılarda rakibin ön alan baskısına çok iyi çalıştık ve bugün de oyuncularım sonuna kadar bu uygulamayı saha içerisinde gösterdi. Bizim için tabii ki bir puan önemlidir, değerlidir." ifadelerini kullandı.