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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 22:44 Güncelleme: 04.04.2024 - 22:44
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:Yeni19 Mayıs

        Hakemler: Bahattin Şimşek, Emir Eray Eyisoy, Hakan Karabalcık

        Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Drongelen, Alim Öztürk, Soner Gönül, Benasser, Tait (Dk. 57 Taylan Antalyalı), Ntcham, Fofana (Dk. 57 Muja), Holse (Dk. 85 Raman), Moundilmadji (Dk. 85 Dimata)

        Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Welinton, Alpaslan Öztürk (Dk. 72 Murat Akça), Emre Taşdemir, Lusamba (Dk. 72 Gökcan Kaya), Midtsjö, Ndiaye, Halil Akbunar, Thiam, Umut Nayir (Dk. 66 Diaby)

        Sarı kartlar: Dk. 45+1 Umut Nayir, Dk. 89 Diaby (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 90+2 Raman (Yılport Samsunspor)

        SAMSUN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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