Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:Yeni19 Mayıs
Hakemler: Bahattin Şimşek, Emir Eray Eyisoy, Hakan Karabalcık
Yılport Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Van Drongelen, Alim Öztürk, Soner Gönül, Benasser, Tait (Dk. 57 Taylan Antalyalı), Ntcham, Fofana (Dk. 57 Muja), Holse (Dk. 85 Raman), Moundilmadji (Dk. 85 Dimata)
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Serkan Asan, Welinton, Alpaslan Öztürk (Dk. 72 Murat Akça), Emre Taşdemir, Lusamba (Dk. 72 Gökcan Kaya), Midtsjö, Ndiaye, Halil Akbunar, Thiam, Umut Nayir (Dk. 66 Diaby)
Sarı kartlar: Dk. 45+1 Umut Nayir, Dk. 89 Diaby (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 90+2 Raman (Yılport Samsunspor)
SAMSUN
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