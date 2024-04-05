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        Ankara-Vezirköprü Platformundan yetim ve öksüz çocuklara bayramlık

        Ankara'da faaliyet gösteren Ankara-Vezirköprü Platformu, her yıl olduğu gibi bu yıl da Vezirköprü ilçesinde kırsal kesimdeki okullarda öğrenim gören öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 10:06 Güncelleme: 05.04.2024 - 10:06
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        Ankara-Vezirköprü Platformundan yetim ve öksüz çocuklara bayramlık
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        Ankara'da faaliyet gösteren Ankara-Vezirköprü Platformu, her yıl olduğu gibi bu yıl da Vezirköprü ilçesinde kırsal kesimdeki okullarda öğrenim gören öksüz, yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık hediye etti.

        İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tespit edilen öğrencilere platform üyeleri ve aileleri tarafından isimlerine özel olarak paketlenen bayramlıklar, köy okulları yetkililerine teslim edildi.

        Ankara-Vezirköprü Platformu Başkanı Mustafa Sezer, platform olarak, "Yetim öksüz gülerse dünya güler" sloganıyla çıktıkları bayramlık kampanyasının onuncu yılı olduğunu dile getirerek, bu yıl Vezirköprü'de 33 köy okulundaki 455 öğrenciye bayramlık hazırladıklarını kaydetti.

        Platformun yönetim kurulu üyesi Yunis Kuzu da hediye paketlerinin içinde pantolon, ayakkabı, tişört, çorap ve kemer bulunduğunu belirterek, ayrıca kitap ve öğrenci başına 200 lira bayram harçlığı koyduklarını ifade etti.

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