Samsunspor - Pendikspor maçının ardından

Süper Lig’in 31’inci haftasında Samsunspor, kendi sahasında Pendikspor ile 0-0 golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol ve Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez karşılaşmayı değerlendirdi.

Pendikspor maçının zor geçtiğini belirten Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, “Mücadele beklendiği gibi geçti. Maç zor geçti. Kendi sitilimizi ortaya koymamızı zorlaştırdı. Ofansif oyuncuları iyi olan bir takım. 3-4 tane fırsat yakaladık. Onları değerlendirebilirdik. Onları değerlendiremiyorsanız aldığınız sonuca mutlu olmanız gerekiyor. Hakemin göstermiş olduğu performansla ilgili rakip takıp teknik direktörün mutlu olmasını anlayabiliyorum” dedi.

"HER MAÇIN ZOR OLDUĞUNU GÖRDÜM" Alınan 1 puanın da değerli olduğunu ifade eden Gisdol, “Oyuncu değişikliklerini yaparken çok risk almak istemedim. Aldığımız 1 puanın değerli olduğunu düşünüyorum. Oyuncu değişikliği ile oyunun yapısını da değiştirmek istemedim. Eğer değiştirseydim rakibimiz kontra atağa geçecekti. Süper Lig’de her maçın çok zor olduğunu gördüm. Ona göre tedbirler almaya çalışıyorum. Bundan sonra da ligin geri kalan kısmında akıllıca olmamız gerekiyor” diye konuştu. İBRAHİM ÜZÜLMEZ: LİGDE KALMAK İSTİYORUZ

Samsunspor'a önlem aldıklarını ifade eden Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, “Mücadele anlamanda keyifli bir maç oldu. Samsunspor özellikle iç saha maçlarında ön alan baskısını en iyi yapan takımlardan. Yetenekli oyuncuları var. Biz rakibimizi iyi analiz ettiğimizi düşünüyorum. 3-4 günde rakibimizin ön alan baskısına çok iyi çalıştık. Bizim için 1 puan önemliydi. Bu yarışın içerisinde olmak istiyoruz. Geldiğimizden beri iyi işler yaptığımızı düşünüyoruz. 2 haftadır gol yemiyoruz. Biz bu yarışı sonuna kadar götürmek istiyoruz. Biz ligde kalmak istiyoruz. Olumsuz bir şey olursa da herkesin alkışlayacağı bir takım olmak istiyoruz. Maçın hakemine çok teşekkür ediyorum. İlk defa hakem konuşulmadı. Gördüğünü çalan bir görüntü içerisindeydi. Samsunspor’a mücadelesinden de çok teşekkür ediyorum” dedi.