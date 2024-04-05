Samsun'da tüfekle havaya ateş açan şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte pompalı tüfekle havaya ateş açıp bu anları sosyal medya hesabında paylaşan E.K'nin yakalanması için çalışma yürüttü.

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