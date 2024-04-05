Samsun'da tüfekle havaya ateş açan şüpheli yakalandı
Samsun'da pompalı tüfekle havaya ateş açan zanlı gözaltına alındı.
Samsun'da pompalı tüfekle havaya ateş açan zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte pompalı tüfekle havaya ateş açıp bu anları sosyal medya hesabında paylaşan E.K'nin yakalanması için çalışma yürüttü.
Ekiplerin gerçekleştirdiği sanal devriye çalışmaları sonucunda belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Suç aleti tüfekle yakalanan E.K. hakkında, "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçundan adli işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.