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        'Hakkını veriyor abim' paylaşımındaki pompalı tüfekli yakalandı

        SAMSUN'da,'Hakkını veriyor abim' notu ile paylaşılan videodaki pompalı tüfekle havaya ateş açan E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 11:35 Güncelleme: 05.04.2024 - 11:45
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        'Hakkını veriyor abim' paylaşımındaki pompalı tüfekli yakalandı
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        SAMSUN'da,'Hakkını veriyor abim' notu ile paylaşılan videodaki pompalı tüfekle havaya ateş açan E.K., polisin operasyonu ile gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, K.E.'nin sosyal medya hesabından 'Hakkını veriyor abim' notu ile paylaştığı videoda, E.K.'nin pompalı tüfekle havaya ateş açtığını belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, E.K.'yi adresinde yakaladı. Pompalı tüfeğe el konulurken, E.K. hakkında 'genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçundan soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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