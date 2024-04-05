Bafra'da Polis Haftası kapsamında emniyetten Kaymakam Ertürkmen'e ziyaret
Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, Kaymakam Cevdet Ertürkmen'i ziyaret etti.
Türk Polis Teşkilatının 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürü Murat Öner, Kaymakam Cevdet Ertürkmen'i ziyaret etti.
Ertürkmen, Polis Haftası etkinlikleri kapsamında emniyet personelini makamında kabul etti.
Ertürkmen, "Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis kadromuzun kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Vatan için şehit olan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Görevi başında üstün başarı gösteren tüm polis teşkilatlarımıza kolaylıklar dilerim." ifadesini kullandı.
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