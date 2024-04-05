Samsun'da kaçakçılık ve hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Atakum ilçesinde ise bir şüphelinin piyasa gümrük kaçağı akıllı telefon sürmeye hazırlandığı bilgisi üzerine, belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinde kaçakçılık ve hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma yürüttü.

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