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        Samsun'da kaçakçılık ve hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık ve hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 15:25 Güncelleme: 05.04.2024 - 15:25
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        Samsun'da kaçakçılık ve hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Samsun'da düzenlenen kaçakçılık ve hırsızlık operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ve Atakum ilçelerinde kaçakçılık ve hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma yürüttü.

        Ekipler, İlkadım ilçesi İlyas Mahallesi Otlukbeli Sokak'taki 2 farklı otomobilde meydana gelen hırsızlık olayının şüphelisi O.A'yı düzenlenen operasyonla suç eşyalarıyla yakaladı.

        Atakum ilçesinde ise bir şüphelinin piyasa gümrük kaçağı akıllı telefon sürmeye hazırlandığı bilgisi üzerine, belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

        Operasyonda 5 gümrük kaçağı akıllı telefon ele geçirildi, zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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