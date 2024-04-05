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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 20:01 Güncelleme: 05.04.2024 - 20:01
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:MustafaDağıstanlı

        Hakemler: Ali Şakacı, Alper Özkök, Fatih Güler

        Reeder Samsunspor: Tarık Sezgün 7, Bora Satır 5, Arda Berk Kaya 23, Göktuğ Baş 8, Muhammed Doğan Şenli 3, Mehmet Batuğ Gür 2, Alp Atlas Dikmen, Kaan Mert Dikmen 1, Yusuf Asaf Sarıcaoğlu 2, Marc Andre Nedim Seylan 5, Engin Kaan Elbir, Mehmet Öngel 5

        Çağdaş Bodrumspor: Norris 10, Artis 14, Can Uğur Öğüt 6, Warren 12, Fatih Cantitiz 17, Melih Kurtay 3, Berkay Genç 8, Moore 11, Ahmet Duverioğlu 10, Cavit Ege Havsa 3, Johnson 6

        1. Periyot: 19-21

        Devre: 29-52

        3. Periyot: 51-71

        SAMSUN

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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