Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:MustafaDağıstanlı
Hakemler: Ali Şakacı, Alper Özkök, Fatih Güler
Reeder Samsunspor: Tarık Sezgün 7, Bora Satır 5, Arda Berk Kaya 23, Göktuğ Baş 8, Muhammed Doğan Şenli 3, Mehmet Batuğ Gür 2, Alp Atlas Dikmen, Kaan Mert Dikmen 1, Yusuf Asaf Sarıcaoğlu 2, Marc Andre Nedim Seylan 5, Engin Kaan Elbir, Mehmet Öngel 5
Çağdaş Bodrumspor: Norris 10, Artis 14, Can Uğur Öğüt 6, Warren 12, Fatih Cantitiz 17, Melih Kurtay 3, Berkay Genç 8, Moore 11, Ahmet Duverioğlu 10, Cavit Ege Havsa 3, Johnson 6
1. Periyot: 19-21
Devre: 29-52
3. Periyot: 51-71
SAMSUN
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