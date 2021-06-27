Samsun'da bir kişi içtiği ilaçtan zehirlenerek hayatını kaybetti

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Samsun'da içtiği ilaçtan zehirlenen bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde 4 gün önce meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk babası Bülent S. içtiği ilaçtan zehirlendi. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Bülent S. tedavi altına alındı. Bülent S. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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