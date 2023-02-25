San Andreas Fayı, Pasifik Levhası ve Kuzey Amerika Levhası'nın birbirlerine yaklaştığı yerde bulunan bir transform faydır. Dünya'nın en büyük transform faylarından biri olarak kabul edilir ancak en uzun fay hattı değildir. Fay, Kaliforniya'nın ortasından güneye doğru devam eder ve yaklaşık olarak 1300 kilometreden fazla uzunluğa sahiptir. Fay, adını güneyindeki San Andreas Gölü'nden alır.

1906 San Francisco depremi büyüklüğü en az 7,7 en fazla 8,25 olarak kabul edilir, fay birçok büyük depreme neden olmuştur.