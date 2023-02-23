HASAR TESPİTİ İÇİN KİME BAŞVURULUR VE BELEDİYE ÜCRETSİZ YAPIYOR MU?

Bina hasar tespit raporları özel şirketler ve İBB tarafından veriliyor. İBB tarafından yapılan bina hasar tespit raporu ücretsiz uygulanıyor ve binaya herhangi bir tahliye işlemi uygulanmıyor.