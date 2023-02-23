Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bina güçlendirme işlemi büyük bir depreme karşı ne kadar etki eder?

Ülkemizde meydana gelen depremler ardından birçok insan binalarının güvenliğini sorgulamaya başladı. Binaların güçlendirilmesi veya dönüşümü en önemli soru işaretlerinden birisi. Kentsel dönüşümde olmayan veya daha süreci başlamamış olan binaları güçlendirmek deprem sorununa çözüm olabilir mi sorusu pek çok vatandaşın aklında cevap arıyor. Uzmanlar bina güçlendirmesinin depreme karşı nasıl bir rol oynadığını anlattı.

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Bina güçlendirme büyük bir depreme karşı ne kadar etki eder? Bina güçlendirme depreme karşı yeterli mi?

    BİNANIN YENİDEN YAPILMASI KADAR ETKİLİ OLABİLİYOR

    Uzmanlara göre bina güçlendirme çalışmaları doğru uygulanırsa en az kentsel dönüşüm çalışmaları kadar geçerli ve etkili. Uzmanlar güçlendirme çalışmalarının insanlar konut içerisinde otururken yapılabileceğini söylüyor.
  • Bina güçlendirme büyük bir depreme karşı ne kadar etki eder? Bina güçlendirme depreme karşı yeterli mi?

    DOĞRU TEKNİKLER İLE YAPILMASI ÖNEMLİ

    Binaya yapısal malzemeler koyarak ve birbirlerine bağlayarak güçlendirmenin mümkün olduğunu söyleyen uzmanlar, bina maliyetinin yüzde 40'ını geçmediği sürece güçlendirmenin daha ekonomik bir çözüm olduğunu söylüyor.
  • Bina güçlendirme büyük bir depreme karşı ne kadar etki eder? Bina güçlendirme depreme karşı yeterli mi?

    Güçlendirme yapılmadan önce binanın mevcut durumuna yönelik hesaplamalar yapılıyor. Hesap tamamlandıktan sonra yeniden mi yapılması gerektiği yoksa güçlendirmenin yeterli olup olmayacağı belirleniyor. 
  • Bina güçlendirme büyük bir depreme karşı ne kadar etki eder? Bina güçlendirme depreme karşı yeterli mi?

    BİNA İNŞAAT MALİYETİNİN YÜZDE 40'INI GEÇMEZSE EKONOMİK

    Bu doğrultuda harcanacak rakam netleştiriliyor. Genellikle uzmanlara göre bina inşaat maliyetinin yüzde 40'ını geçmediği sürece güçlendirme işlemi daha kısa sürede çözüm üretiyor. Bu maliyet sınırının ötesine geçerse binanın yenilenmesi ekonomik ve güvenlik açıdan daha uygun.
  • Bina güçlendirme büyük bir depreme karşı ne kadar etki eder? Bina güçlendirme depreme karşı yeterli mi?

    BİNA GÜÇLENDİRME İÇİN İKİ YÖNTEM UYGULANIYOR

    Uzmanların söylediklerine göre bina güçlendirme yöntemlerinde iki plan uygulanıyor. Birincisi temelin güçlendirilmesi, ikincisi karbon fiber kompozit duvar kağıtları ile yapılan güçlendirme yöntemi. 
  • Bina güçlendirme büyük bir depreme karşı ne kadar etki eder? Bina güçlendirme depreme karşı yeterli mi?

    ESKİ BETON ÜZERİNİN KAPLANMASI SAĞLIKLI MI?

    Uzmanlar bu işleme mantolama diyor. Mevcut olan kolon etrafına 10 - 12 sanimetreden az olmayacak şekilde mantolama işlemi yapılıyor. Ancak güçlendirme işlemleri ileilgili yasal mevzuat oluşturulduktan sonra yapılması gerektiği uzmanlar tarafından söyleniyor.
  • Bina güçlendirme büyük bir depreme karşı ne kadar etki eder? Bina güçlendirme depreme karşı yeterli mi?

    HASAR TESPİTİ İÇİN KİME BAŞVURULUR VE BELEDİYE ÜCRETSİZ YAPIYOR MU?

    Bina hasar tespit raporları özel şirketler ve İBB tarafından veriliyor. İBB tarafından yapılan bina hasar tespit raporu ücretsiz uygulanıyor ve binaya herhangi bir tahliye işlemi uygulanmıyor.

 

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.