Kahramanmaraş'ta meyadana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden sapa sağlam çıkan yapının sadece minaresi hasar gördü. Son olarak Hatay'da meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremden de hasar almadı. Külliye şu anda depremzedelere ev sahipliği yapacak derecede güvenli. Peki, nasıl oluyorda tarihi yapılar ayakta kalabiliyorken, yeni binalar yıkılıyor?