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Mimar Sinan eseri Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi tüm depremlerden hasar görmeden çıktı!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler ardından 11 il büyük yıkımlara uğradı. Can kaybı ve yıkımların en çok yaşandığı şehirlerden birisi olan Hatay'ın büyük bir kısmı depremde hasar gördü. Yaşanan sarsıntılardan hasar almadan çıkan Mimar Sinan yapıtı olan Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi sapa sağlam ayakta kaldı ve şu anda depremzedeleri ağırlıyor. İşte, Mimar Sinan eseri olan Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nin özelliği ve tarihi...

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  • Tüm depremlerden hasar görmeden çıktı! Mimar Sinan eseri Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi depremzedelere ev oldu!

    MİMAR SİNAN ESERİ KÜLLİYE DEPREMDEN SAPA SAĞLAM ÇIKTI

    Mimar Sinan tarafından Hatay, Payas'ta 1574 yılında Kanuni Sultan Süleyman'nın veziri Sokullu Mehmet Paşa emri üzerine yaptıran külleye 450 yıldır tek parça halinde ayakta kalmayı başardı.
  • Tüm depremlerden hasar görmeden çıktı! Mimar Sinan eseri Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi depremzedelere ev oldu!

    Kahramanmaraş'ta meyadana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden sapa sağlam çıkan yapının sadece minaresi hasar gördü. Son olarak Hatay'da meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki  depremden de hasar almadı. Külliye şu anda depremzedelere ev sahipliği yapacak derecede güvenli. Peki, nasıl oluyorda tarihi yapılar ayakta kalabiliyorken, yeni binalar yıkılıyor?
  • Tüm depremlerden hasar görmeden çıktı! Mimar Sinan eseri Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi depremzedelere ev oldu!

    Mimar Sinan tarafından yapılan Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi, 1574 yılında kervansaray, kadınve erkekler için hamam, medrese, camii ve 45 dükkana ev sahipiliği yapıyordu. Külliye o dönemlerde yolcuların geceyi konaklayarak geçirebilecekleri imkanlar sunuyordu. 
  • Tüm depremlerden hasar görmeden çıktı! Mimar Sinan eseri Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi depremzedelere ev oldu!

    8 DEV KOLON ZEMİNE OTURUYOR

    Külliye, İpek Yolu ve Hac kervanlarının kesiştiği noktada yer alıyor, 8 kolondan oluşan yapı zemine oturuyor ve arşiv bilgilerine göre 13 dekarlık bir alan üstünde bulunuyor.

    Dikdörtgen planla inşa edilen külliye, mimari ve bezemedeki üslüp özelliklerine bakıldığında tam bir Mimar Sinan eseri olduğunu ortaya koyuyor.
  • Tüm depremlerden hasar görmeden çıktı! Mimar Sinan eseri Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi depremzedelere ev oldu!

    DEPREMZEDELERE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

    Depremin hemen ardından külliyeyi kullanıma açtıklarını duyuran Payas Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Yıldız, “Burası tarihi eser ve dayanıklı olduğu için depremin ardından insanları barınması için buraya aldık. İkinci gün yaklaşık bin 300 kişiye sıcak yemek verdik” dedi.
  • Tüm depremlerden hasar görmeden çıktı! Mimar Sinan eseri Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi depremzedelere ev oldu!

    Yüzyıllar boyunca yarıma muhtaç insanlara ve yolculara ev sahipliği yapan Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi bugün Hatay'da bulunan depremzedelere ev sahipliği yapıyor.

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk
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