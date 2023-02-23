ŞİLİ NASIL BAŞARDI?

Şili son yüzyıl içerisinde 8.0'in üzerinde birçok deprem yaşadı. Ancak 1920'lerden alınan ve her depremden sonra güncellenen tedbirler sayesinde 2010 tarihli 8.8 büyüklüğünde meydana gelen mega depremi olabildiğince en az hasarla atlatmayı başardı. Şili 2010'da meydana gelen depremden sonra tedbirlerini artırmaya devam etti.

Peki, dünyanın en tehlikeli deprem kuşağı bölgelerinden birisinde olan Şili, kendisini korumayı nasıl başardı?